https://static.news.ru/photo/5d3c394a-1e51-11ea-991d-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamnavalny_irkutsk/vk.com

Жители Иркутской области вышли на митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Левченко. Он ушёл в отставку по собственному желанию 12 декабря.

Мы подали заявки на проведение митингов раньше, чем стало известно об отставке. Сегодня на акциях звучали лозунги и слова поддержки в адрес Левченко, люди высказывались против отставки, — приводит «Интерфакс-Сибирь» слова представителя иркутского крайкома КПРФ.

Митинг в Иркутске, по данным организаторов, собрал около 1000 человек. В полиции данных о количестве участников нет.

Левченко управлял Иркутской областью с 2015 года. Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен Игорь Кобзев, раньше занимавший должность замглавы МЧС. 14 декабря он прибыл в пострадавший летом от паводка Тулун и проинспектировал, как город восстановился после удара стихии, писал NEWS.ru.