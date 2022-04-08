В Херсоне нашли документы СБУ под грифом «совершенно секретно»

Российские силовики обнаружили в Херсоне оперативные документы Службы безопасности Украины с пометкой «совершенно секретно». В них содержатся данные агентов СБУ и информация об их работе по давлению на пророссийски настроенные организации, передаёт РИА Новости.

По данным издания, документы относятся к отделу защиты национальной государственности Управления СБУ по Херсонской области. РИА Новости сообщает , что бумаги, оказавшиеся в их распоряжении, содержат информацию о «работе СБУ по давлению на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин, которые были определены как пророссийски настроенные».

В настоящее время российские специалисты изучают документы в целях определения целесообразности в реализации их в уголовно-процессуальном порядке.

В марте Херсон был взят под контроль российскими войсками. Тогда экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко выразил мнение, что Херсонская область больше не вернётся под контроль украинских властей.

Ранее российские военные задержали агента СБУ в Херсоне. По их данным, он работал в городе под прикрытием. В ходе обыска у мужчины изъяли фальшивые документы и справку из психдиспансера: мужчина страдает «органическим галлюцинаторно-бредовым психозом» с 2017 года. Позже выяснилось, что задержанный готовился к убийству пророссийского блогера.