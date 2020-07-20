В Хабаровске завершился второй за день митинг в поддержку Фургала

https://static.news.ru/photo/e6fe0068-c9d3-11ea-9087-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Вечерняя несогласованная акция протеста в защиту арестованного губернатора Сергея Фургала завершилась в Хабаровске. Ранее 19 июля местные жители уже собирались для проведения митинга, однако на утреннее шествие собралось мало людей и было решено отложить его до вечера.

Как сообщает ТАСС, второй митинг собрал около 200–300 человек. Активисты, скандируя лозунги в защиту Фургала, проследовали по улицам города. К ним присоединились водители автомобилей, которые то и дело подавали звуковые сигналы.

В 21:50 по местному времени (14:50 мск) люди начали расходиться по домам.

Фургала задержали и переправили в Москву 9 июля. Его подозревают в организации одного покушения и серии убийств ряда предпринимателей. По данным Следственного комитета, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд столицы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным себя Фургал не признал.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе уже неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них, 11 июля, приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 тысяч до 12 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что заболеваемость коронавирусом в регионе на фоне несанкционированных протестов начала расти. Зампредседателя краевого правительства по социальным вопросам Юрий Минаев предупредил, что регион может в ближайшее время столкнуться с чрезвычайной ситуацией. Санврачи порекомендовали властям рассмотреть вопрос о возвращении к ограничительным мерам.

На территории Хабаровского края за последние сутки зафиксировано 102 новых случая заражения коронавирусом. Четвёртая часть новых пациентов являются бессимптомными носителями. Они выявлены при проведении эпидемического расследования. У половины заразившихся зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.