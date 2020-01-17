https://static.news.ru/photo/6be86ac6-3914-11ea-98ed-fa163e074e61_660.jpg Ольга Баталина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию постарается максимально оперативно, насколько это возможно, выработать пакет поправок в главный закон страны. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина.

Она отметила «состоятельный, профессиональный состав» коллегиального органа, в который, помимо представителей общественности, вошли опытные политики и юристы, которые «сами уже написали не один законопроект».

Объём работы действительно очень большой. Он связан с тем, что не только каждое слово, но и каждая буква и каждая запятая в Конституции играет огромное значение и не должна иметь неверного толкования. Поэтому потребуется очень серьёзная работа над формулировками, — цитирует Баталину корреспондент NEWS.ru.

По её словам, это, по сути, первое содержательное обсуждение после встречи с президентом, которая состоялась днём ранее. Поэтому, среди прочего, предполагается выработать и формат совместной работы.

Депутат отметила, что практически у каждого, кто вошёл в состав группы, есть собственное видение того, какие корректировки могли бы быть внесены в Конституцию, однако подчеркнула, что в центре дискуссии будут предложения, озвученные главой государства Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.

Группа постарается выполнить поручение президента, чтобы подойти к работе со всей ответственностью, но вместе с тем не затягивать сроки, заверила Баталина.

В свою очередь, сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева, как писал NEWS.ru, высказала убеждённость в том, что во время обсуждения поправок участники консультаций не станут выходить за пределы тезисов, озвученных президентом.

15 января Путин предложил ряд поправок в Конституцию и заявил, что она должна иметь приоритет над международным правом. Кроме того, он призвал изменить роль Госсовета в политической жизни и выразил уверенность, что страна должна оставаться президентским государством.

16 января российский лидер провёл установочное заседание рабочей группы и попросил участников встречи крайне ответственно отнестись к этой работе, чтобы проект, вынесенный на всеобщее голосование, был выверен до «каждого слова, каждой буквы, а может быть, даже и каждой запятой».