В Гринпис России рассказали, чем грозит вето на резолюцию по климату

Проект резолюции Совета Безопасности ООН «Климат и безопасность» будет принят, но с опозданием из-за внесения правок, которые устроят российскую сторону, заявил NEWS.RU руководитель направления «Климат и энергетика» российского отделения Гринпис Василий Яблоков. По его мнению, вето России связано с опасениями властей касательно использования резолюции в политических целях.

Документ внесли на рассмотрение Ирландия и Нигер, против него проголосовали Россия и Индия, воздержался Китай. Решение России осудила американская сторона. По мнению постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, после него были подорваны интересы мира.

Россия опасается, что это будет каким-либо образом использовано не для предотвращения климатических изменений, а для каких-то политических целей. Россия до конца не понимает даже на нашей территории насколько климат влияет на экономику и общество. Потому что у нас даже систематически не ведётся наблюдения за климатическими рисками, — сказал Яблоков в ответ на вопрос о причинах такого решения.

Он добавил, что проект всё равно будет принят, хоть и с опозданием из-за внесения правок, которые устроят российскую сторону.

Будут вносить правки, в очередной раз собираться... то есть затягивание процесса. То есть к этой резолюции придётся вернуться, но с правками, которые устроят Россию, — отметил представитель российского Гринпис.

Ранее на позицию американского постпреда при ООН по климатической резолюции отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил несогласие с тем, что Россия подвела весь мир, наложив вето. По его словам, заблокированный документ является неприемлемым не только для РФ, но и для ряда других стран. Песков добавил, что климатическая повестка не может быть фактором, ограничивающим право государств на развитие.