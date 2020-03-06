КПРФ внесла в Госдуму законопроект о порядке формирования Конституционного собрания в РФ.
Согласно документу, в собрание будут входить 335 человек. Членов органа будут делить на три категории: 10 — по должности, 225 — по избранию и 100 человек — по назначению,
В собрание по должности будут входить президент РФ, премьер-министр, председатели Госсовета, Конституционного суда, Верховного суда, ЦИК, спикеры Госдумы и Совета Федерации, генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека.
По избранию в Конституционное собрание могут войти россияне, которых выберут на голосовании по «федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов».
Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты от КПРФ намерены в ближайшее время внести в Госдуму законопроект о Конституционном собрании для «ремонта Конституции». Об этом сообщил лидер партии Геннадий Зюганов.
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