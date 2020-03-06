https://static.news.ru/photo/ad31488e-5f9a-11ea-8d24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

КПРФ внесла в Госдуму законопроект о порядке формирования Конституционного собрания в РФ.

Согласно документу, в собрание будут входить 335 человек. Членов органа будут делить на три категории: 10 — по должности, 225 — по избранию и 100 человек — по назначению, передаёт «Парламентская газета».

В собрание по должности будут входить президент РФ, премьер-министр, председатели Госсовета, Конституционного суда, Верховного суда, ЦИК, спикеры Госдумы и Совета Федерации, генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека.

По избранию в Конституционное собрание могут войти россияне, которых выберут на голосовании по «федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов».

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты от КПРФ намерены в ближайшее время внести в Госдуму законопроект о Конституционном собрании для «ремонта Конституции». Об этом сообщил лидер партии Геннадий Зюганов.