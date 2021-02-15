В Госдуму внесено предложение отменить штрафы за ряд нарушений на митингах

https://static.news.ru/photo/7626903a-6f87-11eb-86cb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуму внесли законопроект, отменяющий штрафы за собрания, повлёкшие беспорядки. Инициатором выступил депутат Андрей Барышев от «Единой России».

В частности, парламентарий предлагает исключить из кодекса статью 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка). Она регулирует наказание для организаторов и участников массового пребывания или передвижения граждан в общественных местах, не являющегося публичным мероприятиям.

Статья предусматривает, что условием привлечения к ответственности является наличие последствий. В частности, это может быть вред зелёным насаждениям, помехи движению пешеходов и транспорта или нарушение общественного порядка и санитарных норм.

На сегодняшний день правоприменительная практика по данному вопросу показывает абсурдность данной нормы, позволяющей правоохранительным органам действовать на своё усмотрение, что существенно обостряет негатив граждан по отношению к органам власти, — цитирует «Интерфакс» слова депутата в пояснительной записке.

Также парламентарий предлагает исключить нормы, где предлагаются санкции за нарушение участником публичного мероприятия порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Такое нарушение может караться штрафом в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 40 часов.

Отмечается, что законопроект не получил отзыва правительства РФ. С 2019 года это обязательная процедура для внесения поправок в КоАП.

Как сообщал NEWS.ru, в Госдуму ранее внесли законопроект об увеличении размера штрафа с 200 до 2000 рублей для осуждённых к лишению свободы, нарушающих установленный порядок отбывания наказания. Документ также предусматривает, что злостных нарушителей порядка отбывания наказания в качестве меры взыскания теперь могут отправить в одиночные камеры на срок до шести месяцев.