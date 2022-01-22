Депутат ГД посоветовал Зеленскому подумать о вхождении Украины в состав РФ

Если президент Украины Владимир Зеленский планирует вернуть Крым, то для этого ему нужно позаботиться о вхождении Украины в состав великого государства — Российской Федерации, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. Так он прокомментировал слова украинского лидера о том, что хотя Донбасс и Крым «оторваны от Украины», они «очень скоро, не через века», вернутся в её состав.

Если Зеленский так стремится объединиться с российским Крымом, то путь прост: нужно объявить о вхождении Украины в состав России. И тогда мы все вместе будем в составе одного великого государства — Российской Федерации, — подчеркнул Шеремет.

По его словам, в этом государстве нет места украинским националистам и радикалам, развязавшим гражданскую войну и продолжающим уничтожать современную Украину.

Ранее Зеленский сообщил во время рабочей поездки в Запорожье, что Донбасс и Крым очень скоро вернутся в состав страны. Когда это произойдёт, будет провозглашён Акт об объединении с этими территориями.

Ранее экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что Зеленскому и украинским властям в целом следует отказаться от идеи возвращения Крыма и Донбасса. Он призвал главу государства перестать «морочить себе голову».