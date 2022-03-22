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В Госдуме заявили о трусости Зеленского

Депутат Госдумы Шеремет: признать Крым российским Зеленскому мешает трусость
08:00, 23 марта 2022
В Госдуме заявили о трусости Зеленского Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский мог бы признать Крым российским, а народные республики Донбасса независимыми, однако ему мешают два обстоятельства, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. Он отметил, что речь идёт о трусости украинского лидера и его зависимости от США, сообщает РИА Новости.

Депутат добавил, что говорить с Зеленским не о чем, поскольку он не предпринимает шагов для приостановки кровопролития на Украине.

Зеленский не принимает самостоятельные решения. Центр принятия решений находится в Вашингтоне. Трусость и зависимость — это те две причины, которые мешают Зеленскому самостоятельно принять ответственное политическое решение, — подчеркнул Шеремет.

Ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров вновь обратился к Владимиру Зеленскому. Он призвал президента Украины «повернуться лицом» к России, чтобы войти в историю миротворцем. Глава Чечни посоветовал украинскому президенту перестать быть «американской и натовской марионеткой», а вместо этого стать волевым президентом и иметь собственное железное мнение.

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