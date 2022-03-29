В Госдуме заявили о скором завершении военной спецоперации на Украине

Итоги российско-украинских переговоров стали серьёзной заявкой на то, что военная спецоперация на Украине уже близка к завершению, заявил первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа. По его словам, члены делегаций уже решили многие вопросы, пишет «Интерфакс». Чепа отметил, что на текущий момент необходимо определиться по некоторым нюансам, касательного военного будущего Украины.

Хочется верить, что это серьёзная заявка, на то, что эта войсковая операция уже близка к завершению. Многие вопросы практически решены. Нужно определиться по некоторым нюансам касательно военного составляющего будущего Украины, — сказал он.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры между российской и украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно. Двухдневные переговоры проходят во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме.

Перед началом переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал участников делегаций. Он заявил, что Украина и Россия — соседи и друзья Турции, а также выразил огорчение по поводу сложившейся ситуации. При этом турецкий лидер надеется, что предстоящая встреча будет иметь позитивный итог.

Во дворце Долмабахче также присутствует российский миллиардер Роман Абрамович: он не сидит за столом переговоров, а находится в числе наблюдающих в компании с турецкими чиновниками.