В Госдуме заявили о наличии плана на ответ США по гарантиям безопасности

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ответ США на предложения России по гарантиям безопасности не стал неожиданностью для Москвы. Поэтому у России уже есть твёрдый план действий, приводит слова политика «Интерфакс».

У нас было определённое ожидание того, что Салливан сегодня привёз в МИД. Поэтому для нас всё это не неожиданно, у нас есть план, и мы будем действовать в соответствии с этим планом. Я думаю, что он будет довольно продуманный, твёрдый и решительный, — прокомментировал Чепа передачу ответа Госдепа Москве.

Депутат добавил, что позиция России по вопросам безопасности является последовательной и прямолинейной и прослеживается на всём процессе переговоров.

С тем, что ответ Запада по гарантиям безопасности надо однозначно признать отрицательным, согласен коллега политика, первый замглавы комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов.

Ответ Запада надо признать однозначно отрицательным. Значит, скоро начнём узнавать российские ответы. Похоже, начнём с вооружения (самопровозглашённых) Донецкой и Луганской республик, — предположил депутат в беседе с РИА Новости.

Что касается предложения НАТО возобновить работу представительств, Никонов отметил, что российскому представительству в НАТО много лет не давали работать, поэтому сейчас возобновлять нечего.

Ранее сообщалось, что НАТО передал ответ Москве на предложения по гарантиям безопасности. О ключевых моментах документа рассказал на экстренной пресс-конференции генсек Альянса Йенс Столтенберг.