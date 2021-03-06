Депутат заявил о готовности РФ защитить Донбасс от нападения Украины

https://static.news.ru/photo/14f852a0-7f43-11eb-9db9-96000091f725_660.jpg Александр Шерин Фото: duma.gov.ru

Россия не должна игнорировать сообщения о возможной подготовке киевскими властями наступления на самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин.

Так как мы приняли закон и на территории ДНР и ЛНР проживают граждане РФ из числа тех, кто получил по упрощённой программе наше гражданство, Россия должна принимать все необходимые меры для того, чтобы защитить своих граждан, — заявил Шерин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Политик добавил, что российские власти должны обратить внимание на ситуацию, если имеются очевидные свидетельства того, что у линий соприкосновения с украинской стороны идёт сосредоточение войск и там находятся иностранные инструкторы. По мнению Шерина, в случае агрессии Россия будет действовать оперативно и жёстко. Украину необходимо предостеречь от этого.

Конечно, если будет попытка захватить территорию ДНР и ЛНР, Российской Федерации надо будет определяться, проявлять себя более оперативно и упредительно, — заявил депутат.

При этом он отметил, что не готов утверждать, должна ли российская сторона применять военные методы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что по всем видимым признакам, Киев намерен возобновить военные действия в Донбассе, где находятся неподконтрольные властям Украины самопровозглашённые республики.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Как сообщал NEWS.ru, cоветник главы МВД Украины Арсена Авакова Валерий Поцелуйко заявил, что Киев готов «хоть сегодня» реализовать так называемую «Стратегию деоккупации Донбасса», но для этого необходимо решение украинского лидера Владимира Зеленского и парламента страны.