В Госдуме заявили о гибридных методах войны Запада с РФ

Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что отношения между Западом и Россией сейчас сильно раскалены. Западные страны осознают, что не смогут выиграть в конвенциональной войне против Москвы, поэтому прибегают к использовании гибридных методов, отметил политтехнолог в беседе с порталом «Украина.ру».

Действительно, творится что-то безобразное. Неужели война завтра будет, что это вообще происходит? Чтобы понять, война или не война, сразу отвечу на этот вопрос. У наших партнёров, как их называет Владимир Владимирович Путин, нет никаких иллюзий по поводу того, могут ли они выгадать в этой войне. Они понимают прекрасно, что мы можем дать адекватный ответ, что нашего ядерного оружия и прочего хватит, — подчеркнул Матвейчев.

Он добавил, что поток безосновательных обвинений в адрес России со стороны Запада усиливается. И такого рода шквала критики, обвинений и дезинформации не было даже во времена холодной войны.

Матвейчев также указал, что впервые в истории Россия превосходит страны Запада по видам вооружений. При этом она имеет в своём арсенале оружие, которому на Западе аналогов нет. Именно страх прямого военного конфликта заставляет «наших партнёров» прибегать к гибридным методам противостояния, считает политтехнолог.

Ранее стало известно, что вероятность военного вторжения России на территорию Украины возрастает по мере похолодания. Такие предупреждения получают европейские союзники США от американской разведки. Сломать подобный сценарий может вмешательство Запада, сообщает телеканал CBS News. Подчёркивается, что вероятность вторжения якобы увеличивается «по мере того, как погода становится холоднее».