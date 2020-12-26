Депутат ГД: Зеленский обогнал Порошенко во враждебности к России

https://static.news.ru/photo/be25b90e-4851-11eb-a4f9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский «зашёл слишком далеко» в антироссийской риторике, обогнав в этом даже своего предшественника Петра Порошенко. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Зеленский ранее в одном из интервью сказал, что в случае нападения России на Украину со стороны Крымского полуострова, будет «большая война», на которую будут мобилизованы все граждане — и мужчины, и женщины. При этом украинский лидер выразил надежду, что «это невозможно».

Это напоминает раздававшиеся в Германии в 1945 году призывы к тотальной войне, к созданию формирований фольксштурма, куда загоняли всех подряд. По градусу враждебности своих высказываний Зеленский уже обогнал (бывшего президента Украины Петра — NEWS.ru) Порошенко и приближается к (экс-спикеру Рады Александру — NEWS.ru) Турчинову, грозившемуся атомной бомбой, — цитирует РИА Новости депутата Госдумы.

При этом Панина добавила, что президент Украины руководствуется в своих заявления «циничным расчётом». Таким образом, по мнению депутата, он пытается оправдать водную блокаду Крыма и угрозы своих подчинённых наказать компании, которые могут принять участие в строительстве опреснительных установок на полуострове. По мнению Паниной, Зеленский также может посылать сигналы новой администрации Белого дома для того, чтобы убедить их в своих антироссийских намерениях.

Как сообщал NEWS.ru, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев знает о планах властей Крыма по опреснению воды на полуострове и намерен найти международную компанию, которая будет в этом участвовать, чтобы помешать реализовать проект.