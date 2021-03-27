В Госдуме победы России назвали главной причиной санкций

https://static.news.ru/photo/f814837c-8fcb-11eb-809a-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru

Экономические санкции против России и меры против принимавших допинг спортсменов вводятся, потому что другие страны пытаются нанести удар по сферам, в которых развивается РФ, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Там, где мы выигрываем, нашими конкурентами делается всё, чтобы победа не работала на Российскую Федерацию. Во всех сферах. Глядя на это, понимаешь, что все санкции в экономике, претензии в политике, обвинения в допинге появляются по одной простой причине: страна стала развиваться. Удары наносятся по всему, что способствует повышению нашей конкурентоспособности, — написал он в Telegram.

По его мнению, российская политическая система эффективна, но Соединённые Штаты обвиняют Москву в недемократичности, оценивают избирательную систему и вмешиваются в выборы. При этом в США процедуры «далеки от тех стандартов и легитимных процедур, которые реализуются в нашей стране».

Также он считает попытками остановить развитие России претензии к насилию на акциях протеста, блокировки поставки российской вакцины от коронавируса, а также запрет на поставку российских энергоносителей.

Примеры можно продолжать. Совершенно очевидно: любые наши победы и успехи будут блокироваться, будут использоваться санкции и другие инструменты в виде обвинений, вмешательства в выборы и многое другое с целью остановить развитие России, — добавил он.

По мнению парламентария, это же можно увидеть в фигурном катании, где российские спортсмены выступали без флага и гимна России из-за допингового скандала.

Накануне доктор исторических наук Борис Шмелёв заявил, что Кремлю надо готовиться к дальнейшему усилению санкций. По его словам, США не откажутся от политики давления на РФ и продолжат сдерживать Москву всё более жёсткими методами — таков настрой в политической элите Вашингтона, включая лидера государства демократа Джо Байдена. Хор так называемых ястребов заглушит голоса тех, кто предлагает учитывать последствия антироссийских рестрикций.

Он добавил, что в РФ необходимо меньше обсуждать санкции — их продолжат вводить, а фондовый рынок и курс рубля не раз подвергнутся колебаниям, но на структуру экономики РФ такие меры влияют мало, а от радикальных и действительно эффективных шагов американцы воздержатся.