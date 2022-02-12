В Госдуме заявили, что Путин переиграл Байдена

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что отличие в переговорах лидеров США и России есть прежде и сейчас. Теперь президент США Джо Байден почувствовал, что теряет главную роль, отметил он в беседе с РИА Новости.

Есть ощущение, что Байден почувствовал потерю главной роли в больших политических переговорах, начавшихся с нашего обращения к США, — пояснил политик.

В качестве аргумента Шхагошев назвал тот факт, что в последнее время у лидеров Запада появилась заинтересованность в диалоге с Москвой. Он указал на последние визиты в Москву лидеров стран Запада, поскольку «все эти визиты только продолжаются».

Да, переговоры продолжатся, но очевидна тревога со стороны Байдена, что он может оказаться если не лишним, то явно не главным героем этих переговоров, — подчеркнул Шхагошев.

Ранее стало известно, что Владимир Путин в ходе разговора с Джо Байденом сообщил: в России ведомства подготовили ответы НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. По словам помощника российского лидера по международным делам Юрия Ушакова, в ближайшее время Москва объявит их.