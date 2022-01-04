В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад

Протесты в Казахстане вызваны накопившимися социально-экономическими проблемами. Их может в своих целях использовать Запад, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Население Казахстана не смогло не отреагировать на наступление на социально-экономические возможности граждан. То, что было подспудно, сегодня вспыхнуло, — сказал депутат.

По его словам, похожие процессы наблюдались ранее в Киргизии, где народные протесты привели к смене власти. Однако не факт, что подобное случится и теперь. Новиков напомнил, что похожей ситуацией в 2014 году воспользовались правые силы на Украине.

Требуется пересмотр социально-экономической политики в большинстве стран СНГ, подчеркнул депутат. По его словам, в Казахстане функционирует несколько иностранных НКО, влияющих на ситуацию.

Казахстан интересует западные спецслужбы и правительства как страна, которая может влиять на судьбы Китая и России, которые Вашингтон называет двумя своими главными оппонентами в XXI веке, — сказал Новиков.

Также депутат сообщил, что в Казахстане и других странах СНГ после распада СССР накопились проблемы социального характера, увеличилось социальное неравенство, что характерно для большинства государств. При этом раскол между богатыми и бедными является одной из угроз современного мира. Казахстан исключением здесь не стал, резюмировал депутат.

Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области. Местные жители вышли с протестами против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Как объяснили в Министерстве энергетики страны, с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.

Впоследствии протесты перекинулись на другие города страны.

Как сообщалось ранее, в Казахстане введён режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.