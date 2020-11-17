В Госдуме высмеяли «виртуальный» арест Украиной 44 российских самолётов

https://static.news.ru/photo/9de1e37e-28e5-11eb-bb7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал виртуальным арест 44 российских самолётов, о котором заявила украинская прокуратура.

Это громкое заявление — лишь отчёт о якобы проделанной работе. Вроде бы по бумагам всё сходится — и полёты в Крым запрещены, и самолёты арестованы, и, судя по тону заявления, они уже стоят в киевском аэропорту опечатанные и с приставленной охраной. По факту ничего этого нет, — цитирует РИА Новости депутата.

Он подчеркнул, что и якобы арестованные самолёты летают, и симферопольский аэропорт работает, и туристический поток не иссякает на полуострове.

Бальбек констатировал, что украинская прокуратура подготовила доклад о своей работе из разряда «и волки сыты, и овцы целы».

Ранее стало известно, что прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, которая входит в структуру Генпрокуратуры Украины, наложила арест на 44 российских самолёта. Официальной причиной стали полёты воздушных судов на полуостров. Его Киев считает оккупированной территорией. В связи с этим правоохранительные органы страны расследуют уголовные дела о нарушениях должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полётов. Им также инкриминируют нарушения порядка въезда на территорию Крыма и выезда оттуда.

С марта 2014 года, когда Крым был присоединён к России, украинские власти закрыли воздушное пространство над полуостровом из-за невозможности обеспечивать безопасность при организации воздушного движения. Официально страна прекратила на этой территории работу всех аэропортов.

В сентябре украинский суд арестовал ещё 65 российских самолётов. Таким образом, в общей сложности из-за «нарушения международных правил полётов и законодательства Украины» под арест попали уже 109 лайнеров. Однако фактически это не влияет на выполнение полётов авиакомпаниями, писал NEWS.ru.