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Властям Украины необходимо последить за социальной составляющей в стране и не заглядываться на чужие территории. Об этом ФБА «Экономика сегодня» заявил депутат Госдумы РФ от Крыма, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.

Он назвал планы украинских властей обложить крымчан налогами «чушью» и порекомендовал Киеву обратить внимание на то тяжёлое положение, в котором сейчас находится страна.

Сложно комментировать эту чушь. Видимо, Киев продолжает жить в зазеркалье, в параллельной реальности. Они выдумывают небылицы, всякие сказки, видимо, так легче существовать. Лучше бы позаботились о социальной составляющей. Подумали бы о том тяжёлом состоянии, в котором находится сама страна, и не заглядывались на чужие территории, — подчеркнул Шеремет.

Ранее доктор экономических наук, член научного совета при Совете безопасности РФ Михаил Делягин заявил NEWS.ru, что украинские власти не смогут обложить Крым налогами, тем самым реализовав разрабатываемый законопроект. Однако Киев может брать средства с украинских граждан, имеющих резиденции на территории полуострова.

Делягин подчеркнул, что большое количество недвижимости в Крыму всё ещё принадлежит украинским политикам, а именно — Петру Порошенко, Юлии Тимошенко и даже нынешнему президенту Владимиру Зеленскому. А российские власти на это никак не реагируют.

Как сообщалось, действующие на Украине налоговые правила станут распространяться на украинцев, проживающих на российском полуострове. Соответствующий законопроект готовится сейчас в Верховной раде. Его намерены принять до саммита так называемой Крымской платформы, запланированного на август.

Согласно действующему законодательству, украинцы, проживающие в Крыму, считаются иностранцами, поэтому с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы. При этом им недоступны украинские банковские услуги и пенсионное обеспечение.