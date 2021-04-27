В Госдуме высказались об идее нового формата переговоров по Донбассу

https://static.news.ru/photo/d9123aee-a76a-11eb-9914-96000091f725_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского создать новый формат переговоров по ситуации в Донбассе. Он отметил, что участие в переговорах третьих стран не поможет решению конфликта и может только усугубить его, пишет ТАСС.

Считаю любой формат, тем более дополнительный, вредным, — заявил Калашников.

Депутат привёл в пример урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Парламентарий подчеркнул, что это удалось сделать «вовсе не с помощью контактной группы». Он напомнил, что тогда в состав группы вошли США, Франция и Россия. По словам председателя комитета Госдумы, конфликт пришёл к своему логическому разрешению только с помощью трёх непосредственных его участников.

В данной ситуации я тоже считаю, что у Америки свои интересы, у Европы свои. И они начнут использовать этот конфликт так, как им выгодно. Они уже его вовсю используют, они его породили, — добавил Калашников.

Он уточнил, что если стороны желают разрешить конфликт, то им нужно встретиться для переговоров в Донецке или Москве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно создать ещё один формат переговоров по Донбассу с «мощными игроками».