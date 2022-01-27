В Госдуме высказались о войне между Россией и НАТО из-за Украины

Войны между Россией и НАТО из-за Украины не возникнет, потому что иностранные войска не будут вторгаться в нашу страну без уничтожения российского ядерного арсенала, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru.

Что касается Украины, то война между нами, США и НАТО может возникнуть только ядерная. Из-за Украины не возникнет. Санкции могут быть, но мы ничего не планируем предпринимать [в отношении Украины]. Они (США и НАТО. — NEWS.ru) не могут вторгнуться сами без того, чтобы уничтожить наши ядерные силы. Без этого они войну с нами не развяжут, — заявил Соболев.

Он напомнил, что в отношении России у США и НАТО есть военная стратегия, которая подразумевает нанесение первого глобального обезоруживающего удара по российским ядерным силам, так называемое «вырывание ядерных зубов у русского медведя». При реализации этого сценария, согласно прогнозам американских аналитиков, у России должно остаться 15-20% ракет ядерного сдерживания, добавил парламентарий.

Вот если это произойдёт, то оставшиеся ракеты по их замыслу должны быть перехвачены в случае запуска системой ПРО. Только тогда они могут беспрепятственно вторгнуться в пределы России, принудить её к капитуляции и делить наши богатства, — пояснил генерал-лейтенант в отставке.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать всё, чтобы избежать войны и реальных столкновений между Россией и НАТО. По его словам, единственной возможностью урегулировать ситуацию остаётся продолжение переговоров по гарантиям безопасности с западными партнёрами на основе принципа, при котором безопасность одной стороны не может достигаться за счёт другой стороны.

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что США модернизируют своё ядерное оружие, которое находится в неядерных странах НАТО. Эти государства привлекаются к тренировкам по применению этого оружия против России, добавил парламентарий.