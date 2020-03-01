https://static.news.ru/photo/ad2bb884-5bca-11ea-abd9-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: The White House/flickr.com

В ближайшем будущем может появиться новый формат G5 («Большая пятёрка») с участием России, США, Китая, Франции и Великобритании. Такое мнение высказала член комитета Госдума по международным делам Елена Панина.

Об этом, по её мнению, свидетельствует то, что президент США Дональд Трамп инициировал встречу глав этих государств, чтобы обсудить контроль над вооружениями, в ответ на предложение российского лидера Владимира Путина.

В рамках нового формата «возможно полноценное обсуждение глобальных проблем», выразила уверенность депутат.

Вместе с тем, по мнению Паниной, идея проведения такой встречи в Нью-Йорке является не бесспорной.

США уже достаточно дискредитировали себя «визовыми скандалами», <...> что приводит к переносу или срыву важных мероприятий и консультаций в рамках ООН. На этом фоне выбор Нью-Йорка в качестве переговорной площадки может вызвать большие вопросы у других участников «Большой пятёрки», — предупредила Панина.

Она высказала мнение, что первую встречу G5 было бы целесообразнее провести на нейтральной территории, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, Трамп объявил о готовности созвать саммит лидеров пяти крупных держав, чтобы обсудить проблему контроля над вооружениями. В нью-йоркскую штаб-квартиру ООН он пообещал пригласить первых лиц России, Китая, Великобритании и Франции.

До этого встречу постоянных членов Совета Безопасности ООН предложил организовать президент РФ Владимир Путин. Некоторое время спустя его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что идею поддержали Китай и Франция, а посол США в России Джон Салливан проинформировал, что Трамп рассматривает это предложение.