В Госдуме увеличилось количество комитетов

Количество комитетов в Госдуме РФ увеличилось с 26 до 32. Это было сделано для повышения эффективности работы депутатов и «синхронизации предмета деятельности комитетов со структурой федеральных органов исполнительной власти», пишет «Политика Сегодня».

Так, например, комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству поделили на четыре отдельных комитета: по экономической политике, по промышленности, по инновационному развитию и по предпринимательству. Комитет по физической культуре, спорту туризму и делам молодёжи также разделили соответствующим образом. Комитет по науке и образованию прекратил своё существование, но вместо него появился комитет просвещения и Комитет по науке и высшему образованию.

Партии распределили места в комитетах по количеству полученных на выборах голосов. «Единая Россия» будет курировать работу 17 комитетов, КПРФ досталось пять комитетов, «Справедливой России — За правду» — четыре. ЛДПР во главе с Владимиром Жириновский также возглавят четыре комитета, в то время как новичкам из партии «Новые люди» отвели места в двух ответственных группах.

Ранее политолог Алексей Мухин пожелал новому созыву Госдумы РФ перенять лучшие качества своих предшественников, а также предрёк «жёсткую» координацию работы депутатов председателем Думы Виталием Володиным.