В Госдуме удивились планам Киева обложить крымчан налогами

https://static.news.ru/photo/a1ebbda2-cdbb-11eb-9773-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал идею украинских властей отменить свободную экономическую зону «Крым», чтобы обложить налогами жителей полуострова, пишет «Газета.Ru».

По словам парламентария, если в Киеве этой новостью хотели удивить, то у них получилось.

Можно подумать, из Крыма выстраивалась очередь на пропускном пункте Чаплынка для подачи налоговых деклараций. Видимо, начальник налоговой службы до сих пор не предупредил руководство, что Крым с 2014 года не входит в состав Украины, и чтобы исправить эту оплошность, предложил отменить льготы, которых не было, — сказал Бальбек.

Для крымчан эта новость также стала откровением. Оказывается, они не догадывались, что жили в украинском налоговом раю, сыронизировал он.

Как сообщалось, действующие на Украине налоговые правила станут распространяться на украинцев, проживающих на российском полуострове. Соответствующий законопроект готовится сейчас в Верховной раде. Его намерены принять до саммита так называемой Крымской платформы, запланированного на август.

Согласно действующему законодательству, украинцы, проживающие в Крыму, считаются иностранцами, поэтому с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы. При этом им недоступны украинские банковские услуги и пенсионное обеспечение.