В Госдуме сообщили об утрате контроля Зеленским над Украиной

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский утратил весь контроль над ситуацией в стране. Он упрекнул его в том, что он своей политикой только увеличивает жертвы среди мирного населения.

Зеленский утратил контроль над ситуацией в стране. Ситуация сложилась катастрофическая. Формирования националистов фактически взяли власть в регионах в свои руки и живут раздельной жизнью. Нет никакого взаимодействия и слаженности, из-за чего страдают и гибнут мирные граждане, — сказал Шеремет.

По его словам, своей необдуманной политикой Зеленский только приумножает жертвы среди мирного населения и украинской армии, бросая простых солдат на амбразуру. А сам в это время «где-то далеко отсиживается в тёплых кабинетах».

Зеленский ничего не делает, чтобы остановить кровопролитие, а лишь подливает масло в огонь, — подчеркнул депутат.

Ранее Зеленский заявил, что с 24 февраля потери среди украинских военных составили порядка 1300 человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что, по данным на 9 марта, с 24 февраля на Украине погибло не менее 516 мирных граждан, из них 37 — дети, ещё 908 были ранены.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о доведении до украинской стороны информации, что спецоперация по демилитаризации может закончиться в любой момент, если Киев выполнит условия Москвы. В перечень требований входит признание Крыма частью России, признание Донецкой и Луганской народных республик, а также внесение поправки в конституцию, запрещающей вступление в «какой-либо блок».