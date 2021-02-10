В Госдуме сочли акции протеста частью единого замысла по дестабилизации РФ

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Несогласованные акции протеста в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального, прошедшие в городах России, являются частью единого замысла по дестабилизации ситуации в стране в 2021 и 2024 годах. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

В общении с журналистами он заявил, что прошедшие акции являются следствием вмешательства иностранных государств. Пискарёв усмотрел сходство происходящего в России с ситуациями в Белоруссии и в Гонконге.

Всё одинаковое, методички одни и те же. Это большие бизнес-проекты, которые реализуются на территории нашей страны, — заявил глава думского комитета.