В Госдуме слова Блинкена о Казахстане сравнили с риторикой холодной войны

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости мирного урегулирования событий в Казахстане напоминают риторику холодной войны и блокового противостояния. В своём Telegram-канале он также обвинил США в исповедании политики двойных стандартов и продолжении борьбы за установление собственной гегемонии на международной арене.

Почему же год назад также мирно не были решены вопросы с несогласными с итогами выборов президента США и штурмовавших Капитолий признали не протестующими, а экстремистами со всеми вытекающими для них жёсткими последствиями? Почему же нельзя было оставить с миром и не вмешиваться в дела Югославии, Ирака, Ливии, Сирии? Ответ — двойные стандарты, — пишет Слуцкий.

Ранее Блинкен объявил , что Белый дом обеспокоен событиями в Казахстане, но считает, что республика вполне справится с ситуацией и без помощи ОДКБ. Отвечать на протесты нужно «пропорционально», беспорядки были вызваны экономическими причинами, отметил он. Госсекретарь также напомнил «урок из прошлой истории»: «когда в твоём доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

В МИД РФ высказывания Блинкена по Казахстану назвали «хамскими».

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана, в то время как Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.