В Госдуме считают Трампа «неотыгранной фигурой» в политике США

https://static.news.ru/photo/2ad2de8a-3e05-11eb-9e16-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global look Press

Президент США Дональд Трамп, который, согласно предварительным данным, проиграл выборы, пока неотыгранная фигура в американской политике, сообщил председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

По его словам, если политик «останется жив в ближайшее время», он будет лидером республиканцев.

И то, что происходит в Америке, — вещь беспрецедентная. Такого раскола внутриполитического в Соединённых Штатах со времён Гражданской войны не было, и он только усугубляется за счёт того, что одна сторона Америки не слушает другую, — отметил Никонов.

Он подчеркнул, что раскол в США прошёл «по линии религии, морали, однополых браков» и по ряду других вопросов, по которым компромисс отсутствует. В этой ситуации, считает депутат, Трамп является играющей политической фигурой, поэтому, вероятное всего, он будет стремиться занять пост главы страны в 2024 году.

Также Никонов заявил, что хотел написать книгу о Трампе после завершения работы над книгой «Ленин. Человек, который изменил всё». Однако пока проблематика, связанная с Великой Отечественной войной «увела» его от американского политика, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее директор по инвестициям датского Saxo Bank, автор ежегодных «шокирующих прогнозов» банка Стин Якобсен сообщил, что Трамп теоретически может вернуться на пост главы государства.

Ранее он также заявил, что Джо Байден рискует стать «хромой уткой». Так в американском политическом сленге называют главу Соединённых Штатов, который вскоре покидает свой пост после проигрыша на очередных выборах или исчерпания права выдвигаться в них.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Байден, но Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности, незаконным администрация Трампа считает голосование по почте.

8 декабря республиканцы в Конгрессе США отказались принять резолюцию о признании Джо Байдена новым президентом страны, говорится в заявлении лидера демократического большинства палаты представителей конгресса Стени Хойера.