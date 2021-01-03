Депутат ГД считает опасными заявления Эстонии о границе с Россией

https://static.news.ru/photo/8875f250-4dbb-11eb-82d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о границе с РФ являются неуместными и опасными, считает депутат Госдумы Елена Панина.

По её словам, заявления эстонского политика уже стали своеобразным «новогодним ритуалом» и на первый взгляд комичны. Однако то, что между двумя странами до сих пор отсутствует договор о границе, делает «любые шутки неуместными».

Особенно учитывая постоянно возникающую в выступлениях функционеров и экспертов НАТО тему гипотетического военного конфликта в Прибалтике и «российской агрессии», от которой альянс якобы должен «защитить» Эстонию, Латвию и Литву, — пояснила она.

Панина подчеркнула, что на этом фоне подобные претензии становятся крайне опасным фактором, который может привести к обострению международной обстановки. Депутат добавила, что этим могут воспользоваться влиятельные силы на Западе, которые видят в прибалтийских странах инструмент давления на Россию. В таком случае, предупредила она, прибалтийские государства, могут оказаться в эпицентре глобальной конфронтации, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя высказывания спикера парламента Эстонии о границе с Россией, предложил прибалтийским политикам не «включать» историческую память избирательно.

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас напомнил РФ об условиях Тартутского мира. Согласно документу, подписанному 2 февраля 1920 года, Россия признавала независимость и неприкосновенность прибалтийской страны. По его словам, граница между государствами, установленная после одобрения сторонами договора, продолжает действовать.

Между двумя государствами до сих пор нет юридически оформленной границы. Соответствующие договоры о сухопутном и морском разграничении были подписаны в 2014 году руководителями МИД обеих стран, однако парламент Эстонии до сих пор не ратифицировал документы.