В Госдуме считают китайский опыт борьбы с коронавирусом ориентиром

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Депутат Государственной думы Михаил Шеремет заявил, что действия китайских властей для борьбы с коронавирусом показали самый эффективный результат. По его словам, опыт этой страны следует использовать в России.

Он отметил, что в настоящий момент информации о COVID-19 мало и специалистам предстоит выяснить историю его происхождения, а также создать вакцину. В настоящий момент следует выполнять все принятые ограничительные меры, передаёт РИА Новости.

Как показывает мировой опыт, самый эффективный способ на сегодня — это китайский опыт. Велосипед выдумывать не надо, а стоит идти по рабочему сценарию Китая, — подчеркнул политик.

Парламентарий отметил, что власти КНР прекратили внутреннюю миграцию населения благодаря своим чётким и слаженным действиям. Таким образом удалось минимизировать ущерб как для здоровья людей, так и для экономики.

Это является ориентиром на пути с граблями, на которые мы должны не наступить и пройти далее, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице за несоблюдение социальной дистанции оштрафованы более 1,3 тысячи человек. К административной ответственности они привлечены за то, что появлялись на улицах без уважительной причины и собирались в группы.

В Москве количество заболевших превышает 8,8 тысячи человек. В России на сегодняшний день зафиксировано 15,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1291, умерли — 130 человек.

В мире насчитывается 1,78 млн инфицированных. Скончались более 108 тысяч человек, выздоровели — около 406 тысяч.