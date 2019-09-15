https://static.news.ru/photo/30a43de8-d7e7-11e9-a583-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Соединённые Штаты, обвиняя Иран в атаках на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, пытаются натравить два ближневосточных государства друг на друга. Такого мнения придерживается член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

Это политическое стравливание Ирана и Саудовской Аравии. То, чем занимается Помпео, — это стравливание двух очень мощных игроков на Ближнем Востоке. Если провокация удастся, то мы получим за последние десять лет самую серьёзную горячую точку, — рассказал РИА Новости парламентарий.

По его словам, госсекретаря США Майкла Помпео может постигнуть участь экс-советника президента страны по национальной безопасности Джона Болтона, которого глава государства Дональд Трамп уволил в том числе из-за необоснованных высказываний в отношении некоторых ближневосточных стран.

Как ранее писал News.ru, по распространённой версии, в атаке участвовали 10 дронов. Диверсии подвергся крупнейший в мире НПЗ вблизи города Абкайк, где проживает много западных экспертов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором расположено второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии. После нападений вспыхнул сильный пожар. Позднее власти королевства заявляли, что огонь был локализован.

Если поначалу в ситуации фигурировала версия о причастности к атакам боевиков йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах», то позже появились данные о вине неназванных иранских сил. В Министерстве иностранных дел Ирана эту версию назвали ложью.

Также сообщалось, что рынок нефти может вырасти на $5–10 за баррель после атаки дронов на нефтяные объекты. По мнению трейдеров и аналитиков, впоследствии чёрное золото может подорожать до $100.