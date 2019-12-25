https://static.news.ru/photo/968723d6-71d1-11e9-8dd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает своеобразной идею о переговорах России и Грузии в «нормандском формате». Он уверен, что отношения Москвы и Тбилиси касаются только этих двух стран, в отличие от российско-украинского диалога.

Эта позиция представляется мне достаточно своеобразной, потому что эти проблемы касаются, прежде всего, двух стран, и разрешать их должны две страны. А сам «нормандский формат» применимо к Донецкой и Луганской народным республикам — это особая ситуация, там вооружённый конфликт, — цитирует Новикова РИА Новости.

Также он подчеркнул, что разговор России и Грузии на «нормандском» саммите выглядит искусственно притянутым. Депутат полагает, что эти взаимоотношения нельзя сравнивать с российско-украинскими.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась за восстановление прямого авиасообщения между РФ и Грузией.