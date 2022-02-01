В Госдуме решили спасать детей превентивно

1 февраля в силу вступил закон о пожизненных сроках за педофилию. Однако в Госдуме не намерены останавливаться на достигнутом и собираются продолжить ужесточать ответственность за преступления против половой неприкосновенности детей. Профильная рабочая группа ГД, возглавляемая Ириной Яровой («Единая Россия»), продолжает работу и рассматривает в том числе инициативу справедливороссов об ответственности за пропаганду педофилии. Авторы уверены, что это поможет предотвратить ещё не совершённые преступления, однако с этим согласны не все эксперты и депутаты.

Манифесты, инструкции, обмен мнениями

Об ужесточении законодательства в части сексуальных преступлений против детей в очередной раз заговорили после гибели двух 10-летних девочек в Кемеровской области. Тогда, по данным правоохранительных органов, детей убил мужчина, который только освободился из колонии, где сидел за изнасилование ребёнка. Он должен был соблюдать ограничения, но уехал в другой город, и силовики потеряли его из вида.

После этого в публичном пространстве начали звучать призывы решить проблему. Методы предлагались разнообразные, в том числе смертная казнь (которая в России не применяется) и химическая кастрация . Но депутаты остановились на пожизненном заключении для педофилов, совершивших рецидив, или тех, от чьих действий пострадали двое или больше детей. Но это только начало работы группы под руководством Ирины Яровой.

Сейчас депутаты работают в том числе над инициативой о запрете пропаганды педофилии, рассказала NEWS.ru соавтор законопроекта Яна Лантратова («Справедливая Россия»). По её словам, принятие этого проекта тоже не сможет полностью решить проблему, но поможет приблизиться к решению.

Депутат Яна Лантратова yanapr/vk.com

Я провела мониторинг даркнета и нашла там манифесты педофилов, инструкции по совращению детей, обмены мнениями. Они умно делают, не выкладывают детскую порнографию, а всё это пропагандируют, — поделилась политик.

Она привела статистику, по которой за последние три года 26 тысяч детей пострадали от действий сексуального характера. По сравнению с предыдущим периодом этот показатель вырос на 25%. При этом около 60% преступлений совершены против малолетних детей.

По словам автора законопроекта, лидера движения «Сдай педофила» Анны Левченко, документ уже прошёл «все возможные инстанции до момента внесения в Госдуму». Инициатива предполагает административное наказание, если преступление совершено впервые, и уголовное — если повторно.

Нам абсолютно всё равно, как это в итоге будет выглядеть. Даже если законопроект не пройдёт от «Справедливой России», а пройдёт от другой партии или будет внесён через правительство, мы за права детей, — подчеркнула правозащитница.

По её словам, педофилов необходимо наказывать за то, что они пишут в Интернете. Сейчас же законодательство предусматривает ответственность только для преступников, которых «фактически поймали на ребёнке». При этом в Сети можно свободно писать что угодно, даже не меняя аккаунт.

Мы не закручиваем гайки, а, наоборот, приводим законодательство в соответствие со всеми современными мировыми стандартами, — добавила она.

Левченко отметила, что законопроект поможет привлечь к ответственности активистов «Мужского государства» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и других «полупедофильских группировок». Сейчас же эти люди могут свободно отстаивать в Интернете допустимость секса с детьми. Делать это могут даже люди с диагнозом «педофилия» — ограничений нет и для них.

Как вычислить педофила

С позицией авторов законопроекта не согласилась председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ). В разговоре с NEWS.ru она признала, что такой инструмент может быть использован для сведения счётов и в политических целях: «Приписать можно всё и винить можно во всём». Кроме того, неясно, как будет работать анализ комментариев в Интернете: например, боты могут выявлять ключевые слова, но это ещё не значит, что автор что-то нарушил.

Председатель комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

Кто это будет отслеживать? Реакция на слово приведёт к тому, что человек окажется в списке подозреваемых в педофилии. Представляете, какие это репутационные потери, какая это боль? — заметила Останина.

Она высказала мнение, что уже действующий закон о пожизненных сроках для педофилов-рецидивистов может даже усугубить ситуацию, так как подтолкнёт преступников убивать своих жертв. По её словам, закон стал первым серьёзным шагом, который общество восприняло с благодарностью. Однако есть понимание, что проблемы это в целом не решает, поэтому рабочая группа и не прекратила свою работу.

Речь идёт не столько о самих педофилах, сколько о предупреждении обществу о том, что есть люди, которые представляют собой угрозу детям, — отметила политик.

По её словам, люди, склонные к преступлениям против неприкосновенности несовершеннолетних, должны быть под пристальным контролем. Для этого следует использовать электронные браслеты и реестр. При этом она отвергла возможность лечения педофилов — политик уверена, что им требуется изоляция, чтобы оградить от них детей и не провоцировать потенциальных преступников.

Это действительно не лечится, и рецидивы 99% у тех, кто склонен к такого рода заболеваниям, — заявила она.

Однако заведующий лабораторией судебной сексологии центра имени Сербского Андрей Ткаченко отмечает, что по данным стран, где педофилов лечат, эффект у такого лечения есть и рецидивы сокращаются. Однако он признаёт, что данные из российского опыта использовать не получится — в стране педофилов просто не лечат.

Наша законодательная модель на сегодняшний день предусматривает амбулаторное принудительное лечение лиц с педофилией, совмещённое с наказанием. Вопрос: лечат ли их в период отбывания наказания? У нас закон также подразумевает, что при освобождении таких лиц, если их опасность сохраняется, суд может назначить им амбулаторное принудительное лечение, которое осуществляется по месту жительства. Вопрос: проводится ли подобного рода лечение отбывших наказание? — сказал он NEWS.ru, очевидно подразумевая, что на все вопросы можно ответить «нет».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёный рассказал, что в других государствах борьба с педофилией ведётся по-другому. В некоторых странах применяется система социального контроля, о которой говорила Останина: люди по месту жительства и работы человека, освободившегося после наказания за педофилию, знают о его прошлом. Например, информацию о прошлом таких преступников публикуют в Соединённых Штатах, где ведётся специальный реестр.

Другой подход принят, например, в Канаде и Германии, где введена практика анонимного приёма у врачей для лиц с проблемными сексуальными интересами. Человек, который ещё ничего не совершил, может обратиться к специалистам и пройти лечение.

При этом узнать, что человек совершил преступление против половой неприкосновенности ребёнка, — крайне трудная задача, признал Ткаченко. По его словам, даже эксперты со всем набором инструментов не всегда могут это выяснить, если нет прямых доказательств.

Однако, как отмечает криминалист Анатолий Кустов, педофила можно вычислить по его поведению, в том числе в Интернете. Для этого требуется разработать специальные методички, которыми могли бы пользоваться сотрудники правоохранительных органов. Но и он уверен, что сейчас российская система не готова к введению уголовного наказания по признакам педофилии, которые выявят в Интернете.