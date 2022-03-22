В Госдуме разработают единый закон об иностранных агентах

Госдуме будет предложено разработать единый закон об иноагентах, с такой инициативой выступил первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, сообщило РИА Новости.
Депутат заявил, что готовится
На заседании комиссии мы обсудим дорожную карту дальнейшей регуляторики иностранных агентов. Я лично, учитывая, что сейчас всё регулирование в различных законах — об НКО, о СМИ и так далее — определено, буду предлагать делать самостоятельный закон об иностранных агентах, — объяснил он.
Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам «Голоса» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), интернет-изданий Colta (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) и «Важные истории» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), а также отделения Amnesty International (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) в Восточной Европе и Центральной Азии. Представители ведомства уточнили, что данные ресурсы систематически распространяли недостоверную информацию о спецоперации на Украине.