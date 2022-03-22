В Госдуме разработают единый закон об иностранных агентах

Госдуме будет предложено разработать единый закон об иноагентах, с такой инициативой выступил первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, сообщило РИА Новости.

Депутат заявил, что готовится выступить с инициативой о подготовке нового закона, тема будет обсуждаться в рамках профильной комиссии. Как отметил Луговой, работа над законодательным регулированием деятельности иностранных агентов будет одним из приоритетных задач комиссии по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России. Создание её ранее анонсировал спикер.

На заседании комиссии мы обсудим дорожную карту дальнейшей регуляторики иностранных агентов. Я лично, учитывая, что сейчас всё регулирование в различных законах — об НКО, о СМИ и так далее — определено, буду предлагать делать самостоятельный закон об иностранных агентах, — объяснил он.

Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам «Голоса» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), интернет-изданий Colta (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) и «Важные истории» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), а также отделения Amnesty International (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) в Восточной Европе и Центральной Азии. Представители ведомства уточнили, что данные ресурсы систематически распространяли недостоверную информацию о спецоперации на Украине.