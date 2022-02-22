Депутат ГД рассказал, от кого зависит соблюдение Минских соглашений

Соблюдение Минских соглашений зависит от ООН и международного сообщества, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин «Газете.Ru». Именно в их силах заставить Украину выполнять договорённости, что является единственным способом избежать войны, считает он.

Во многом судьба Минских соглашений будет зависеть от ООН и мирового сообщества, которые должны принудить Киев к выполнению соглашений. Это единственный путь избежать полномасштабных военных действий. Сегодня Минские соглашения со стороны Украины заведены в тупик. Киев и не собирался их выполнять, несмотря на готовность сделать это на словах, — сказал Швыткин.

Он добавил, что если жителей Донбасса не защитят Минские соглашения, то это сделает Россия.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвали «вопиющим нарушением» и Минских соглашений, и международного права признание Россией независимости ЛНР и ДНР. В руководстве ЕС заявили об «угрозе санкций против тех, кто был в этом задействован».

Такого же мнения придерживается глава МИД Канады Мелани Жоли. По её словам, действия России — это нарушение Минских соглашений и Устава ООН, а также угроза безопасности региона. В связи с этим Канада планирует ввести против РФ санкции.