В Госдуме рассказали о работе над третьим пакетом антисанкционных мер

Российские законодатели ведут работу над третьим антисанкционным пакетом мер, заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. По словам парламентария, новый комплекс мер будет «достаточно интересным», сообщает РИА Новости.

Вы знаете, что было принято 13 законов и так называемых два антисанкционных пакета. Сейчас готовится третий, он будет достаточно интересный, — сказал депутат.

Он отметил, что обсуждение нового пакета ведётся не только в нижней палате парламента, но и в кабмине. Толстой добавил, что подзаконные акты будут подготавливаться немедленно, чтобы законы, принятые на внеочередных сессиях, сразу же начали работать.

Накануне сообщалось, что 14 марта завершится процесс доработки и утверждения новых антироссийских санкций Евросоюза на уровне послов. Ограничения предусматривают приостановку членства России во Всемирной торговой организации, Международном валютном фонде и Всемирном банке, отмену режима наибольшего благоприятствования в торговле с государствами Запада. Кроме того, ожидаются новые запреты западных инвестиций в энергетический сектор России, прекращение поставок в РФ предметов роскоши и ограничение на приобретение россиянами криптовалют.