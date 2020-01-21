https://static.news.ru/photo/fd422b9c-3c34-11ea-ae54-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Государственная дума РФ разработает процедуру всероссийского голосования по поправкам в Конституцию совместно с Центральной избирательной комиссией. Об этом во вторник, 21 января, журналистам сообщил глава комитета законодательного органа по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он сделал это заявление после предварительного обсуждения документа в Совете Госдумы.

Мы договаривались о том, что будем работать вместе с ЦИК по этой процедуре. Рассмотрение законопроекта по существу продолжится позже 21 января, — цитирует Крашенинникова «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что готовящиеся поправки в Конституцию защищают суверенитет страны, в частности — от вмешательства Европейского суда по правам человека. По мнению сенатора, инстанция начала по-своему толковать Конвенцию по правам человека, нарушения положений которой и являются основанием для жалобы туда.