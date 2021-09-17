В Госдуме рассказали о призывах к кибератакам на выборах

За рубежом зафиксированы незаконные публичные призывы на русском языке организовать кибератаки на систему электронного голосования в России. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.

Комиссия Госдумы подготовила обращение в компетентные органы для принятия мер реагирования на данные правонарушения, — написал Пискарев в своем Telegram-канале.

Голосование на думских выборах прошло в 2021 году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату парламента избирают сроком на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, ещё столько же — по одномандатным округам.

Ранее сообщалось, что система дистанционного электронного голосования и другие ресурсы, в том числе сайт ЦИК, подверглись 19 DDoS-атакам. Все они были успешно отражены.