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В Госдуме рассказали о призывах к кибератакам на выборах

02:06, 20 сентября 2021
В Госдуме рассказали о призывах к кибератакам на выборах Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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За рубежом зафиксированы незаконные публичные призывы на русском языке организовать кибератаки на  систему электронного голосования в России. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.

Комиссия Госдумы подготовила обращение в компетентные органы для принятия мер реагирования на данные правонарушения, — написал Пискарев в своем Telegram-канале.

Голосование на думских выборах прошло в 2021 году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату парламента избирают сроком на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, ещё столько же — по одномандатным округам.

Ранее сообщалось, что система дистанционного электронного голосования и другие ресурсы, в том числе сайт ЦИК, подверглись 19 DDoS-атакам. Все они были успешно отражены.

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