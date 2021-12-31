В Госдуме рассказали о попытке превращения Украины в квазичлена НАТО
Ксения Голуб
Ксения Голуб
17:21, 31 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик высказал мнение о том, что Украину пытаются превратить в квазичлена НАТО, тем самым создавая угрозу безопасности России. Поэтому необходимо продолжать диалог со странами Запада, только так удастся достичь стратегической стабильности РФ, заявил РИА Новости политик.
Я приветствую и поддерживаю все шаги, предпринимаемые нашим президентом в части выстраивания диалога со странами НАТО и достижения стратегической стабильности, потому что фактически сегодня мы видим, что, несмотря на заверения наших западных коллег, Украину превращают в квазичлена Североатлантического альянса, —отметил Белик, комментируя телефонный разговор лидеров РФ и США.
Белик отметил, что хотя Украина не входит в состав НАТО, «Запад использует нашего ближайшего соседа как свой плацдарм для геополитического и военного давления на Россию». Для обеспечения стабильности и безопасности в этой ситуации важны любые контакты с ведущими международными игроками.
Поэтому любые формы диалога, в первую очередь с человеком, который на Западе играет важнейшую роль, Джо Байденом, очень важны сегодня для того, чтобы прежде всего была гарантированно обеспечена безопасность России,— подчеркнул он.
Ранее стало известно, что прошли вторые за последний месяц переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Обсуждался предложенный Москвой проект гарантий безопасности. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что переговоры носили конкретный и содержательный характер.