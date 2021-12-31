В Госдуме рассказали о попытке превращения Украины в квазичлена НАТО

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик высказал мнение о том, что Украину пытаются превратить в квазичлена НАТО, тем самым создавая угрозу безопасности России. Поэтому необходимо продолжать диалог со странами Запада, только так удастся достичь стратегической стабильности РФ, заявил РИА Новости политик.

Я приветствую и поддерживаю все шаги, предпринимаемые нашим президентом в части выстраивания диалога со странами НАТО и достижения стратегической стабильности, потому что фактически сегодня мы видим, что, несмотря на заверения наших западных коллег, Украину превращают в квазичлена Североатлантического альянса, — отметил Белик, комментируя телефонный разговор лидеров РФ и США.

Белик отметил, что хотя Украина не входит в состав НАТО, «Запад использует нашего ближайшего соседа как свой плацдарм для геополитического и военного давления на Россию». Для обеспечения стабильности и безопасности в этой ситуации важны любые контакты с ведущими международными игроками.

Поэтому любые формы диалога, в первую очередь с человеком, который на Западе играет важнейшую роль, Джо Байденом, очень важны сегодня для того, чтобы прежде всего была гарантированно обеспечена безопасность России, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что прошли вторые за последний месяц переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Обсуждался предложенный Москвой проект гарантий безопасности. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что переговоры носили конкретный и содержательный характер.