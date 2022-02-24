В Госдуме рассказали о настроении жителей Донбасса на фоне спецоперации РФ

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий, который вместе с коллегой Андреем Турчаком сейчас находится в Донбассе, рассказал, что многие жители идут записываться в народное ополчение. Он также добавил, что местные беженцы надеются поскорее вернуться в «свободную» Донецкую республику, пишет «Радио 1».

Мы посетили вместе с Турчаком очень много мобилизационных пунктов, куда студенты, люди среднего возраста и пожилые идут записываться в ополчение. Как сказал один 71-летний мужчина, он пришёл, чтобы освободить свою землю от фашистов, потому что на той территории — его дочь и внуки, которых он не может видеть, — рассказал Водолацкий.

Он также рассказал, как посетил станцию Макеевка, с которой эвакуируют жителей прифронтовых областей. По словам депутата, они надеются, что уезжают ненадолго.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее политолог Дмитрий Крылов заявил, что российская спецоперация в Донбассе негативным образом скажется на уровне жизни россиян, экономике и банковской сфере. Он заверил, что избежать человеческих потерь не получится ни одной из сторон конфликта.