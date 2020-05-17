В Госдуме рассказали, каким был умерший от коронавируса экс-сенатор Шудегов

https://static.news.ru/photo/c3cf7a38-981c-11ea-a921-fa163e074e61_660.jpg Виктор Шудегов Фото: Кавашкин Борис/ТАСС

Заместитель руководителя думской фракции партии «Справедливая Россия» Олег Шеин рассказал, что скончавшийся от коронавируса экс-председатель комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, депутат Госдумы V и VI созывов Виктор Шудегов проводил политику, направленную на то, чтобы власти РФ обратили внимание на российскую науку.

По его словам, во время своих выступлений экс-сенатор всегда вёл себя спокойно, говорил аргументированно и умел подтолкнуть к принятию решений по беспокоящим его вопросам.

Он как раз был проводником политики, направленной на то, чтобы российское государство обратило внимание на отечественную науку — это то, чем он жил, это то, что его тревожило, и то, чему он отдавал все свои силы, — рассказал Шеин.

Он подчеркнул, что для всех знакомых Шудегова его уход стал большим потрясением, передаёт РИА Новости.

Глубоко скорбим вместе с близкими и со всеми его друзьями, — сказал депутат.

Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-председатель комитета Совета Федерации по науке и культуре, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Виктор Шудегов скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 67 лет.