В Госдуме рассказали, каким был умерший от коронавируса экс-сенатор Шудегов

Заместитель руководителя думской фракции партии «Справедливая Россия» Олег Шеин рассказал, что скончавшийся от коронавируса экс-председатель комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, депутат Госдумы V и VI созывов Виктор Шудегов проводил политику, направленную на то, чтобы власти РФ обратили внимание на российскую науку.
По его словам, во время своих выступлений экс-сенатор всегда вёл себя спокойно, говорил аргументированно и умел подтолкнуть к принятию решений по беспокоящим его вопросам.
Он как раз был проводником политики, направленной на то, чтобы российское государство обратило внимание на отечественную науку — это то, чем он жил, это то, что его тревожило, и то, чему он отдавал все свои силы, — рассказал Шеин.
Он подчеркнул, что для всех знакомых Шудегова его уход стал большим потрясением,
Глубоко скорбим вместе с близкими и со всеми его друзьями, — сказал депутат.
Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-председатель комитета Совета Федерации по науке и культуре, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Виктор Шудегов скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 67 лет.
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