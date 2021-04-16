В ГД рассказали, как Украина собирает секретные данные в РФ для США

https://static.news.ru/photo/02ee4d9a-9f7c-11eb-94da-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские дипломаты пытаются собрать секретные данные о России и передать их США. Дипломатический корпус и Служба безопасности Украины (СБУ) находятся под жёстким влиянием западных спецслужб. Об этом заявил первый заместитель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Украинские дипломаты, которые находятся на территории России, через знакомых, через родственников пытаются завладеть какими-то секретными данными, будь то по линии силовых органов или Министерства обороны, но не спешат использовать у себя в стране, а передают их западным спецслужбам, — цитирует РИА Новости слова Водолацкого.

Депутат объяснил, что работа украинских дипломатов сводиться к тому, чтобы быть полезными западным спецслужбам, поэтому не один дипломатический работник не назначается в ту или иную страну без беседы с западными кураторами.

Ранее консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан сотрудниками ФСБ. Дипломат получал информацию закрытого характера — базу данных сотрудников ФСБ и правоохранительных органов — от гражданина России. Консула выпустили через несколько часов. Ему рекомендовано покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля, заявили в российском МИД.

Как писал NEWS.ru, политический консультант и аналитик Анатолий Вассерман считает, что Сосонюк может быть связан со сторонниками украинской молодёжной неонацистской группировки МКУ, которая действовала на территории России.