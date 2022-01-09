В Госдуме рассказали, что пугает США

Вашингтон пугает интеграция России с другими странами и усиление влияния на страны СНГ. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Интеграция с каждым годом между странами усугубляется, и США этого боятся. Эта интеграция абсолютно адекватная, объективная и реалистичная с точки зрения практичной жизни — и культурной, и политической, и оборонительной, — заявил Шхагошев.

Депутат отметил, что влияние Москвы на страны СНГ в дальнейшем будет усиливаться «в хорошем смысле слова».

Влияние Российской Федерации, естественно, будет усиливаться на страны СНГ. Но влияние это будет в самом хорошем смысле этого слова, будет соответствовать тем реальным, объективным связям, которые существуют между нашими странами: инфраструктура, язык, традиции, — сказал Шхагошев.

Именно этот аспект и тревожит Штаты, так как для них подобная ситуация всё усложняет и приведёт к потере влияния на страны бывшего СССР, полагает депутат.

Ранее госсекретарь США нтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что РФ стремиться восстановить порядок вещей, который имел место во времена СССР. По мнению дипломата, это «неприемлемо».