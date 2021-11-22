В Госдуме рассказали, что НАТО втягивает Украину в авантюру на Донбассе

НАТО подталкивает Украину к опрометчивым шагам, которые могут дорого обойтись последней. Об этом свидетельствуют последние события вокруг Донбасса. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

НАТО подталкивает Украину к опрометчивым действиям относительно Донбасса — это очевидно. Вместо того чтобы выполнять Минские соглашения, Украина может влезть в авантюру, которая может ей стоить очень и очень дорого, — сказал депутат.

Он полагает, что обеспокоенность не может не вызывать тот факт, что Запад, в частности, оставляет на Украине после военных учений те или иные системы вооружения, средства управления, связи, разведки. Всё это в конечном итоге приведёт «только к эскалации напряжённости».

В то же время Картаполов отметил, что наличие небольшого количества даже самых современных средств вооружения может изменить обстановку лишь на одном «очень небольшом участке местности».

Комментируя информацию о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, депутат отметил, что украинское командование таким образом «прикрывает свои последующие действия по возможной агрессии и по возможному развязыванию боевых действий».

Ранее ряд западных СМИ сообщили о том, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину. В частности, газета «The New York Times» высчитала, что русские начнут наступление, когда заметно похолодает. При этом журналисты считают, что Европа побоится остаться холодной зимой без русского газа, а потому не станет заступаться за «попавшую в беду» Украину.