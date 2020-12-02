В Госдуме рассказали, чем Россия обязана НАТО

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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал советы экспертов НАТО признать Россию главным врагом на ближайшее десятилетие слишком скромными.

По словам депутата, учитывая военный потенциал РФ, речь должна идти как минимум о ближайших 50 годах.

Удивлён, почему только до 2030 года? С таким подходом взаимодействия с нашей страной будем считать, что это, как минимум, лет на 50, а не на 10 лет, — сообщил РИА Новости Шхагошев.

Он отметил, что РФ в каком-то смысле многим обязана Североатлантическому альянсу за его риторику, например, состоянием вооружённых сил. Депутат подчеркнул, что в данное время Россия выступает уже не в роли догоняющего — теперь РФ догоняют по вооружениям.

Ранее стало известно, что НАТО считает РФ главной военной угрозой безопасности Альянса минимум до 2030 года. Об этом говорится в отчёте о реформировании Блока «НАТО-2030». Документ обнародован в ходе завершающейся 2 декабря видеоконференции глав МИД организации. В НАТО добавили, что союз должен сформировать постоянный орган для оценки угрозы со стороны Китая.

В докладе говорится, что Москва продолжает вести в мире «напористую политику и агрессивные действия». Данное обстоятельство препятствует конструктивному диалогу с ней. Составители документа также рассказывают о «негативно влияющей на безопасность Евро-Атлантического региона» активной деятельности России на Чёрном и Балтийском морях, в Арктике и Восточном Средиземноморье. В документе упоминается так называемая агрессия Москвы против Украины и Грузии, писал NEWS.ru.