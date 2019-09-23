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Фашизм — абсолютное зло, главным его победителем является СССР. Именно Красная армия освободила страны Восточной Европы от гитлеровских войск, и другого мнения быть не может. Такую позицию высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Таким образом он прокомментировал заявление Министерства иностранных дел Эстонии о том, что документы об освобождении республики Советским Союзом являются «исторически неточными».

Попытку утвердить нынешнюю эстонскую государственность политики осуществляют за счёт войны с прошлым. Им хочется сделать вид, что исторически всё выглядело по-другому, — приводит слова Новикова RT .

По словам депутата, история всегда была и «ещё долго будет орудием для решения определённых политических задач».

Ранее, как писал News.ru, эстонский МИД выразил возмущение в связи с публикацией документов об освобождении республики от немецко-фашистских захватчиков. Там заявили, что страна пострадала как от фашистской, так и от советской оккупации, так как Эстония не участвовала во Второй мировой войне.