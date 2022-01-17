В Госдуме прокомментировали заявления главы МИД ФРГ о СП-2

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что главе МИД Германии Анналене Бербок нужно было выбрать для знакомства с Россией дружеские пути, а не пытаться давить или шантажировать. Поводом послужили высказывания немецкого министра о том, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» приостановлен в связи с тем, что проект только частично соответствует европейскому праву. А его реализация якобы несёт геостратегическую нагрузку, сообщает «Дума ТВ»

Ведь не секрет, что нынешние цены на газ бьют рекорды и газовые хранилища в Германии пусты практически, что не было уже несколько десятилетий. Поэтому мне кажется не с тех вопросов и не к тому начинает свой диалог с Россией министр. Потому что, мне кажется, её основная задача не запугивать соседей, а думать о благосостоянии своих граждан и своих предприятий, для которых, безусловно, крайне важен дешёвый газ как для отопления своих домов, так и для возмещения себестоимости своей продукции, — отметил депутат.

Ананских также порекомендовал этому руководителю МИД ФРГ задать вопрос немецкому правительству, почему подобная задержка сертификации газопровода происходит максимально долго при наличии экономических проблем в Германии. Парламентарий высказал уверенность, что основной задачей Бербок на её посту должна быть забота о благосостоянии граждан и предприятий своего государства.

Ранее немецкий министр выступила на пресс-конференции в Киеве со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Она заявила, что в случае дальнейшего нагнетания ситуации вокруг Украины ФРГ с европейскими партнёрами примут «совместные подходящие меры».

Однако Бербок также сообщила, что правительство Германии хочет стабильных отношений с Россией, у обеих сторон есть длинный список тем для обсуждения. На предстоящих переговорах в Москве она отметила важность обозначения позиции Берлина.