В Госдуме прокомментировали задержание пензенского губернатора

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, с учётом его переизбрания на пост главы региона всего полгода назад, стало неожиданностью для депутата Госдумы от региона (ЛДПР) Дмитрия Пьяных. Однако, по мнению парламентария, массовых волнений в субъекте это известие вызвать не должно. Белозерцев был задержан в воскресенье, 21 марта, по подозрению в получении взятки в 31 млн рублей.

Для меня эта новость сегодня была неожиданной, я думаю, как и для многих. Предпосылок видимых, по крайней мере, для меня не было. <...> Главное, чтобы они были у правоохранительных органов. Это немного неожиданно в том плане, что выборы только прошли в сентябре. Здесь, наверное, нужно говорить больше не об элитной борьбе или конфликтах, а, видимо, есть какие-то основания для задержания, — заявил РИА Новости Пьяных.

Депутат считает, что в связи с этим инцидентом жители Пензенской области не выйдут на уличные протесты, как это было в Хабаровске, «так как на прошедших в сентябре выборах у Белозерцева не было тотальной поддержки от жителей».

Как писал NEWS.ru, Иван Белозерцев вместе с соучастниками был задержан по делу о взяточничестве. Взятки передавались за предоставление фармацевтической компании конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. По предварительным данным, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму, превышающую 31 млн рублей. За это глава региона предоставлял ГК «БИОТЭК» конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение, следствие будет ходатайствовать об их аресте. В домах и на рабочих местах фигурантов дела уже прошли обыски.