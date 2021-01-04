В Госдуме прокомментировали увеличение военного контингента США в Румынии

https://static.news.ru/photo/979f488c-4f35-11eb-9b0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Увеличение контингента ВВС США на базе в Румынии незначительно, но это усиливает напряжённость вблизи российских границ, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, на эти действия вскоре последует ответная реакция РФ.

Реакция России в любом случае какая-то последует, потому что это вблизи Приднестровской Республики, где находятся наши миротворцы. И безусловно, у нас есть обеспокоенность, что этот контингент, который сейчас дополнительно направлен, он не представляет громадную угрозу, но тем не менее ведёт к напряжению ситуации в данном регионе и к эскалации напряжённости в целом, — сообщил РИА Новости Швыткин.

По его словам, США продолжают усиливать напряжённость вблизи российских границ. При этом и американские, и румынские власти «ставят в ситуацию заложников свой народ».

Как писал NEWS.ru, группа разведывательных ударных беспилотников MQ-9 Reaper ВВС США, а также около 90 американских военнослужащих были переброшены на одну из военных баз в Румынии. Они будут дислоцированы на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий. Переброшенная техника размешена на территории Румынии «на длительный срок», отмечается в сообщении командования ВВС США в Европе и Африке. Точный период дислоцирования беспилотников на базе в Кымпии-Турзии не указывается.

Беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper производятся американской компанией General Atomics. Они способны действовать на высоте до 13 тысяч метров, набирать скорость свыше 400 км в час и совершать вылеты продолжительностью до 24 часов.