В Госдуме прокомментировали угрозы Байдена

https://static.news.ru/photo/8652f2c0-6792-11eb-ac59-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США будут без колебаний «заставлять платить» Россию за её действия, заявил накануне глава Белого дома Джо Байден. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что в заявлениях нового президента США можно увидеть шаблоны времён администрации Обамы, и они говорят лишь о том, что «холодная война 2.0 продолжается».

В обещании Байдена жёстко противостоять России нет ничего нового. Новый американский президент повторил все клише и шаблоны времён администрации Обамы. По сути, линия на необъявленную холодную войну 2.0 продолжается Белым домом. Вопрос только в том, достигнем ли мы состояния ледникового периода в российско-американских отношениях, — заявил Слуцкий.

Парламентарий считает, что дальнейшее отсутствие диалога с учётом сегодняшней обстановки может иметь опасные последствия. Слуцкий заявил, что ультимативно-повелительный тон недопустим в адрес России и подчеркнул, что РФ выражает готовность к нормализации взаимодействия с США, но исключительно на равной и паритетной основе.

По ряду вопросов конструктив в отношениях РФ и США возможен. Это, прежде всего, борьба с COVID-19, стратегическая стабильность и безопасность, контроль над вооружениями, — добавил он.

Слуцкий анонсировал проведение очередного заседания круглого стола по американской проблематике, который пройдёт в Госдуме 8 февраля в закрытом режиме с участием ведущих экспертов-американистов.

Как писал NEWS.ru, глава Белого дома Джо Байден заявил, что «ясно дал понять президенту Путину, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли». Он подчеркнул, что США будет без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы своего народа. Президент США также добавил, что Вашингтон теперь будет более эффективно отвечать России, когда будет работать в коалиции с партнёрами-единомышленниками.